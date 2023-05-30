الحماية المدنية بالإسكندرية تستقبل مجموعة طلاب لتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق

استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية زيارة لعدد من طلبة إحدى المدارس، للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

ومن جانبهم، توجه القائمين على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كل فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.