انهيار موقف سيارات مدينة دكرنس بالدقهلية بسبب الرياح الشديدة «صور»

انهار موقف سيارات دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، على السيارات الأجرة داخل موقف «بني عبيد وحادوس»، بفعل العوامل الجوية من رياح شديدة وأمطار، وانتقلت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة دكرنس على الفور إلى مكان الانهيار وبدأت في التعامل معه وتفكيك الموقف لإخراج السيارات منه.

انهيار موقف دكرنس

انتقل إلى مكان الواقعة الدكتورة أمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس، ومحمد عوض عبدالجليل نائب رئيس مجلس ومدينة دكرنس، بالإضافة إلى النائبات هناء النبراوي وإنجي سامي، وعلاء رياض مدير المواقف.

انهيار 5 باكيات موقف سيارات دكرنس

وتبين انهيار 5 باكيات من موقف سيارات دكرنس على سيارات الميكروباص المتوقف أسفله، نتيجة للرياح الشديد والعوامل الجوية التي تمر بها محافظة الدقهلية على مدار الأيام الماضية علاوة على إنشاءات الموقف قديمة.

سبب انهيار موقف دكرنس

وأكد مصدر مسئول برئاسة مركز دكرنس لـ«الوطن»، أن العوامل الجوية وكون الموقف إنشاء قديم تسببت في انهيار 5 باكيات، واستخدمنا اللوادر ومعدات وعمال رئاسة مركز دكرنس في إخلاء الموقف، وولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات أو تلفيات في السيارات المتوقفة.

وأوضح المصدر أنه جرى تفكيك الموقف تمام حفاظا على الممتلكات والأرواح لحين اتخاذ القرار المناسب لإعادة إنشاء الموقف مرة أخرى.

وتعرضت محافظة الدقهلية لسقوط الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة منذ أمس، ما تسبب في تراكم مياه الأمطار، وبدأت أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق التي تعرضت لتجمعات الأمطار بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.