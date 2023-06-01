توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بداية من الغد وحتى الأحد المقبل، إذ تشهد تلك الفترة عدة ظواهر جوية نتيجة لتقلبات الطقس التي تشهدها البلاد خلال فصل الربيع.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية، أن طقس الأيام الثلاثة المقبلة معتدل الحرارة في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل على كافة الأنحاء، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية.

توقعات حالة الطقس

كما يشهد طقس الغد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فيما يشهد السبت المقبل نشاط للرياح فقط دون إثارة للرمال والأتربة.

وتسيطر شبورة مائية الأحد المقبل على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنتهي الرياح الخماسينية اليوم لتبدأ حالة الطقس في التحسن بداية من الجمعة بعد أن شهدت البلاد على مدار يومي الأربعاء والخميس موجه شديدة الحرارة تعد الأولى من نوعها خلال فصل الربيع .

درجات الحرارة الجمعة 2 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 35 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 42 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29.

درجات الحرارة السبت 3 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة الاحد 4 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.