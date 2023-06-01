«الأرصاد»: عاصفة رملية وسقوط أمطار قبل انتهاء المنخفض الخماسيني

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها، اليوم، إذ تشهد البلاد أجواء شديدة الحرارة وهبوب عاصفة رملية، مؤكده أنّهما سيكون على مدار الـ24 ساعة، على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أنّ درجة الحرارة الآن سجّلت على القاهرة 32 درجة، والرؤية الأفقية وصلت إلى 2000 متر بسبب الرمال والأتربة، طبقا لآخر رصد لمحطة أرصاد القاهرة.

وذكر خبراء الأرصاد، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة علي مناطق مختلفة، منوهة باستمرار هذه الأجواء حتى الغد حيث موعد انتهاء المنخفض الخماسيني، وتحسن حالة الطقس وتبدل الكتلة الهوائيه المؤثرة.

درجات الحرارة على مدار اليوم

وتستقر درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 1 يونيو، على كل الأنحاء:

- القاهرة 40 - 24

- العاصمة الإدارية 40 - 24

- أكتوبر 40 - 25

- بنها 40 - 24

- دمنهور 39 - 23

- وادي النطرون 38 - 25

- كفر الشيخ 38 - 20

- المنصورة 40 - 22

- الزقازيق 40 - 24

- شبين الكوم 38 - 24

- طنطا 34 - 22

- دمياط 33 - 20

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 38 - 24

- السويس 34 - 24

- العريش 35 - 21

- رفح 29 - 20

- رأس سدر40 - 23

- نخل 36 - 14

- كاترين 30 - 12

- الطور 36 - 22

- طابا 35 - 21

- شرم الشيخ 40 - 26

- الإسكندرية 37 - 21

- العلمين الجديدة 36- 21

- مطروح 32 - 21

- السلوم 33 - 20

- سيوة 35 - 25

- رأس غارب 39 - 23

- الغردقة 38 - 26

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 26

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 31 - 28

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 40 - 25

- بني سويف 40 - 25

- المنيا 41 - 23

- أسيوط 40 - 22

- سوهاج 41 - 24

- قنا 42 - 26

- الأقصر 42 - 26

- أسوان 43 - 27

- الوادي الجديد 42 - 25

- أبو سمبل 41 - 25.