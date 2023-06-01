«الأرصاد» تكشف عن موعد ذروة ارتفاع الحرارة.. العظمى في القاهرة 40

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الخميس سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، على أغلب أنحاء الجمهورية بسبب تأثرنا بكتلٍ هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، مع منخفض جوي موجود في الصحراء الغربية.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني ولمياء حمدين: «قيم الحرارة سترتفع عن الأمس من 4 إلى 5 درجات، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية نهارا، وسنشعر بالأجواء شديدة الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية».

الطقس في فترة الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة، ولكن سنشعر بأن درجات الحرارة في فترة الليل ارتفعت عن الأيام الماضية، والصغرى ستكون ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية، وبالتالي ستكون أجواء الليل أكثر اعتدالا في أغلب المحافظات».

فرص أمطار اليوم

وأكدت أن اليوم سيشهد فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية، ومناطق من الصحراء الغربية مثل سيوة، ومحافظات الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.