«الأرصاد» تكشف عن المدن الأكثر حرارة اليوم.. تتخطى الـ40 درجة مئوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن المناطق التي تشهد اليوم الخميس درجات حرارة مرتفعة، إذ تصل الحرارة في كل من القاهرة، العاصمة الإدارية، أكتوبر، بنها، المنصورة، الزقازيق، رأس سدر، شرم الشيخ، الفيوم، بني سويف 40 درجة مئوية.

درجات الحرارة المرتفعة اليوم

وأوضحت «الأرصاد» المناطق التي تتخطى درجة حرارتها الـ40 درجة، حيث تصل في المنيا 41 - 23، أسيوط 40 - 22، سوهاج 41 - 24، قنا 42 - 26، الأقصر 42 - 26، أسوان 43 - 27، الوادي الجديد 42 - 25، وأبو سمبل 41 - 25 درجة.

وأكد خبراء الهيئة وفق بيان، أن البلاد اليوم تشهد موجه شديدة الحرارة للمرة الأولى في ربيع 2023، حيث من المتوقع أن تتعرض البلاد إلى منخفض حرارى خماسيني يومي الخميس والجمعة، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة خلال هذه الموجة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية وجنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

ونصحت «الأرصاد»، المواطنين خلال يومي المنخفض وبالتزامن مع درجات الحرارة المرتفعة بضرورة عدم التعرض المباشر للأشعة الشمس وخاصة في ساعات الذروة من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 4 عصرا، وضرورة الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وعلى مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.