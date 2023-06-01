«العربية للتصنيع» تُؤثث مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة

وقّع اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقدًا تتولى بموجبه العربية للتصنيع تأثيث وفرش المقر الجديد لمجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب.

مجلس النواب يشكر الهيئة العربية للتصنيع

وأعرب الأمين العام لمجلس النواب، خلال التوقيع، عن خالص شكره للجهود المبذولة في تنفيذ تأثيث مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يتناسب مع الأصالة والعراقة وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وبما يعكس التاريخ البرلماني في مصر.

كما حضر التوقيع من وزارة التخطيط المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، وطارق عبد الخالق، مستشار الوزيرة للموارد البشرية، والعميد باسم شعير، رئيس قطاع مكتب الوزير، واللواء أسامة ماضي، الأمين العام للوزارة، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني، والدكتور محمد المغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية، وطارق صادق، مدير عام الشئون الإدارية بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة والمستشارين بمجلس النواب.

توجيهات رئاسية

وأكد اللواء «عبداللطيف»، خلال التوقيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، مشيدا بمجهودات وزارة التخطيط في تعزيز خطط التنمية والاستثمار بالدولة، وتعاونها الوثيق مع العربية للتصنيع في العديد من ملفات التعاون لتعزيز خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا وتعظيم شعار «صنع في مصر».

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تشرفت بتكليفها من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتأثيث وفرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بهذا المشروع القومي الطموح، الذي يستهدف الوصول إلى تحقيق جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالحوكمة ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية تناسب رؤية مصر 2030، مؤكداً أهمية ما يحمله هذا المشروع من فرص استثمارية لجميع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية في كل المجالات، فضلاً عن إتاحة فرص عمل للشباب في كافة التخصصات.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه تم الاتفاق أن يتولى مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة تنفيذ أعمال الفرش والأثاث للمبني الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقا لرؤية عصرية تناسب أهداف وتطلعات الجمهورية الجديدة، مشيدا بالتعاون الوثيق والبناء مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الملف، حيث تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتأثيث مباني الوزارات والهيئات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بمراحله الثلاث.

وأكد رئيس «العربية للتصنيع» حرصها منذ البداية علي تشكيل تحالف وطني تقوده بنجاح مع عدد من كبرى شركات الأثاث الوطنية لتأثيث وفرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقا لتوقيتات محددة للإسراع بمعدلات التنفيذ قبل إنتقال الأجهزة الحكومية بشكل كامل للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ تأثيث وفرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال منتجات مكتبية صناعة مصرية، لافتاً إلى أنه ووفقا للتوقيتات الزمنية للتسليم ،تم الإنتهاء من ,تنفيذ ثلاث مراحل للتأثيث بأحدث أنواع الأثاث المكتبي الذي يتميز بالحداثة والجودة والذوق العام وتلبية كافة الإحتياجات الإدارية وفقا للرقمنة وأحدث نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يليق بمؤسسات الدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة.