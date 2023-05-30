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متحدث «الخارجية»: مصر تعتز بكونها سادس أكبر المساهمين بقوات حفظ السلام

كتب:

أش أ
04:12 ص | الثلاثاء 30 مايو 2023
الخارجية

الخارجية

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر تعتز بكونها سادس أكبر الدول المساهمة بقوات من الجنسين في بعثات حفظ السلام.

الاحتفال باليوم الدويل لقوات حفظ السلام 

وقال المتحدث - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يحتفل العالم في 29 مايو من كل عام، باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة»، متابعا: «ويتزامن هذا العام مع الذكرى الـ75 لعمليات حفظ السلام الأممية».

وبهذه المناسبة، قامت وزارة الخارجية بإضاءة مبناها بالرقم «75».

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