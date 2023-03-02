متحدث «الخارجية الروسية»: موقف الهند من القضايا الدولية يثبت صداقتها لنا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن جدول أعمال نيودلهي بشأن القضايا الدولية الرئيسية، لا يترك أي مجال للشك بأن الهند بلد صديق لروسيا.

روسيا تحدد دولا غير صديقة

وأضافت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس - «أن روسيا حددت قائمة الدول غير الصديقة وجميع الدول الأخرى صديقة لنا»، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عقد مباحثات مع نظيره الهندي أمس على هامش اجتماع مجموعة العشرية، ومن المقرر أن تجري اتصالات ثنائية أخرى على هامش الاجتماع.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن بلاده على استعداد تام للمشاركة في عملية السلام من أجل التوصل إلى حل للصراع الأوكراني.

تعليق رئيس وزراء الهند

وأضاف مودي - في تصريحات عقب إجرائه محادثات ثنائية مع نظيرته الإيطالية «جورجا ملوني» في العاصمة (نيودلهي)- «أنه منذ بداية الصراع الأوكراني، فإن الهند أوضحت أن هذا النزاع لا يمكن حله إلا عن طريق الحوار والدبلوماسية»، مشيرا إلى أن الهند على استعداد تام للمشاركة في أي عملية سلام.

وأوضح رئيس الوزراء الهندي، حسبما أوردت ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه وملوني أعربا عن قلقهما إزاء التأثير السلبي للصراع في أوكرانيا على الدول النامية، مشيرا إلى أن جميع الدول تأثرت بأزمة الغذاء والأسمدة والوقود الناجمة عن هذا الصراع.

من ناحيتها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية إن بلادها تأمل في أن تلعب الهند خلال فترة رئاستها لمجموعة الدول العشرين، دورا مركزيا في التفاوض بشأن وتسهيل عملية وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا.