اليوم.. استكمال صرف زيادة دعم التموين 100 جنيه سلعا إضافية للمستحقين

تستكمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، صرف الدفعة العاشرة والأخيرة من زيادة دعم بطاقات التموين للأسر المستحقة البالغ عددها 10 ملايين و100 ألف أسرة مستحقة، والمحدد لهم زيادة استثنائية على السلع التموينية بقيمة 100 جنيه شهريا على السلع التموينية من منافذ البقالين.

زيادة دعم التموين

وتشمل قيمة زيادة دعم التموين المقرر البدء في صرفها اليوم وعلى مدار شهر يونيو ضمن الدفعة العاشرة للدعم الاستثنائي، من 100 إلى 300 جنيه للبطاقة بحسب عدد الأفراد المدرجين على البطاقة الواحدة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

أسعار السلع التموينية

وتحصل الأسرة المستحقة للدعم الاستثنائي على السلع التموينية بأسعار قائمة السلع المعلنة من وزارة التموين وموزعة على منافذ بقالي التموين وهي كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيها.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.