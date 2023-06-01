اليوم.. 40 ألف منفذ يبدأون صرف السلع التموينية عن شهر يونيو 2023

بدأت منافذ بقالي التموين، منذ التاسعة صباح اليوم 1 يونيو 2023 في صرف مقررات وحصص بطاقات التموين من السلع التموينية عن شهر يونيو الجاري، والتي يستمر صرفها حتى آخر يوم في الشهر.

صرف السلع التموينية عن شهر يونيو 2023

والتزمت منافذ بقالي التموين بما أعلنته وزارة التموين، ثبات أسعار السلع التموينية عن شهر يونيو 2023 دون أي تغيير، مع ثبات حصة الفرد من التموين على البطاقة من السلع الأساسية الزيت والسكر والأرز والمكرونة، وفق الضوابط التي أقرها الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بداية شهر مايو الماضي، كما يلي.

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت.

- صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.

- صرف كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

- أو عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

أسعار قائمة السلع التموينية

وتضم قائمة أسعار السلع التموينية عدد 31 صنفا وأسعارهم كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كيلوجرام بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مليجرام بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كيلوجرام بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلي صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جرام بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 14 جنيها.

15- جبنة تتراباك 125 جراما بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جراما بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جراما بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% بحجم 900 مليجرام بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.