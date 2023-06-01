«صناعة النواب»: يجب رصد الاحتياجات الاقتصادية وإعطاء أولوية للمواد الخام

قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إنّ الرخصة الذهبية تسمح للمستثمر بالعمل وبدء مشروعه مباشرة، من ثم عمل الإجراءات اللازمة وإنهاء التراخيص وغيره، مشيرًا إلى أنّه يجب عمل خريطة صناعية، إذ إنّ أي دولة في العالم ترصد احتياجاتها أولا من الناحية الاقتصادية.

يجب إعطاء الأولوية للمواد الخام

وأضاف «محمود»، خلال حواره على هامش مشاركته في جلسات الحوار الوطني على قناة «إكسترا لايف»، أنّه يجب أن يكون دور الدولة منظم حتى لا يحدث تكرار للصناعة نفسها، موضحًا أنّ سياسية الشباك الواحد لم يتحقق حتى الآن.

وأكد ضرورة إعطاء أولوية للمواد الخام المصرية في الخريطة الصناعية، مشيرًا إلى أنّه رغم وجود المواد الخام في مصر، فإنّ تكلفة الإنتاج تكون أعلى من تكلفة الاستيراد من الدول الأخرى الصين وتركيا، ما يعني وجود خطأ في النظام، متسائلًا: «هل ارتفاع أسعار الطاقة والأرض وغيره يؤثر على ذلك؟» لذلك يجب دراسة تلك النقطة.

تصنيع الصودا آش

وتابع بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي قال: «إحنا عايزين نعمل الصودا آش» كون مصر تستورد منها بـ500 مليون دولار سنويا رغم وجود المادة الخام فيها، موضحًا أنّ تكلفة تصنيعها في مصر تبلغ 280 مليون دولار على عكس السعودية وتركيا إذ تبلغ تكلفة تصنيعها هناك 210 ملايين دولار فقط، لذا يجب تقليل الفارق في السعر بثمن النقل البحري فضلًا عن إعطاء التسهيلات في الضرائب والمادة الخام مع عدم فرض الشروط التي تعوق عملية الإنتاج، وهكذا من أجل ضمان نجاح هذه الصناعة سواء قام بها القطاع الخاص أو العام.