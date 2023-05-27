خبير اقتصادي: الدولة تدعم الصناعة بقوة لامتصاص مفعول الأزمة العالمية

قال المهندس أحمد حسن خبير الصناعة وعضو مجلس إدارة إحدى شركات تصنيع معدات الكهرباء، إنه يجب تعظيم ودعم التصنيع المحلي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن هذه الأزمة دولية وناتجة عن الإضرابات العالمية مما أدى إلى تقليص التعاون بين الدول في مجالات التجارة والصناعة وتقلص الاستثمارات لدى معظم الدول التي تعتمد على الاستيراد من مواد خام ومهمات تدخل في جميع المجالات الصناعية والزراعية وكل ما يتطلب من مستلزمات الإنتاج.

جهود الدولة لدعم الصناعة

وأضاف حسن لـ«الوطن» جهود الحكومة واضحة في مواجهة هذه الأزمة، حيث تعمل على وضع الخطط والاستراتيجيات وإطلاق المبادرات على ضمان حقوق المواطنين وخاصة الفئات الأولي بالرعاية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

الحلول للخروج من الأزمة العالمية

وتابع حسن، أن أحد اهم الحلول للخروج من هذه الازمة هو قيام الدولة بدعم المنتج المحلي والعمل على زيادة المكون المحلي في كافة الصناعات في مصر، مشيرا إلى أن إعطاء المنتج المحلي فرصته سيساهم في امتصاص الصدمة العالمية الاقتصادية خصوصا ان هناك اهتمام كبير من الدولة بالصناعة الوطنية.

وأشار حسن إلى أهمية تشجيع المنتج المحلي الذي هو طوق النجاة في هذه المرحلة الطارئة، مطالبا المسئولين بالدولة الجلوس على مائدة النقاش لإزالة العقوبات الروتينية التي تعوق تعظيم المنتج المحلي والسماع للتحديات التي تواجه الصناعة والعمل على إزالتها.

توفير الأراضي الصناعية

وأوضح حسن أنه يجب توفير الأراضي الصناعية المرفقة بشكل أوسع خاصة أن الدولة تبذل مجهودا كبيرا في ترفيق الأراضي الصناعية، حيث تعتبر الأراضي الصناعة نقطة انطلاق اي مصنع ومن ثم اي منتج محلي.

وأكد على أن الدولة تقوم حاليا بجهود كبيرة في دعم وتطوير الصناعة مشيراً إلى أنه يجب تغير المواصفات التي يتم طرحها في المشروعات القومية وتوجيهات بشكل أكبر نحو الي المنتج المحلي، خصوصاً أن لدينا منتجات محلية لا تقل جودة عن المنتج الأوروي.