آخر استعدادات حفل زفاف ولي العهد الأردني.. المراسم تبدأ بقصر الزهران

قالت آية السيد، مراسل القاهرة الإخبارية من الأردن، إنّ ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الأهم في هذا العام، وهو زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، وسيبدأ إغلاق منطقة مسار الموكب من الـ3 عصرا وحتى الـ7 مساء، وستبدأ المراسم في قصر الزهران الواقع في وسط العاصمة عمان، وسيكون هناك بث مباشر لعقد القران، وسيكون متاحًا للجمهور متابعة الحدث من خلال شاشات عرضٍ فنية في الأردن.

وأضافت: «يتزامن مع حفل الزفاف احتفالات في عموم الأردن والمحافظات، وهو برنامج نسقت له وزارة الثقافة ووزارة السياحة بمشاركة فنانين أردنيين موزعين في المحافظات الأردنية، وحاليًا تحدث فعاليات شعبية في خيم وضعت في جنبات الطريق احتفالا بحفل الزفاف يتخللها المباركات وأغاني وطنية وتوزيع الحلوى».

وتابعت: «الموكب الملكي الذي سينطلق بعد عقد القران من قصر الزهران الواقع في منطقة جبل عمان إلى قصر الحسينينة، وتبعد المسافة بالقارب نحو 10 كيلومترات، كما أنّ هذا المسار سيتيح للجمهور، رؤية ولي العهد والترحيب به، وعدة مناطق سيمر منها ولي العهد، كما سيجرى استضافة شيوخ القبال».