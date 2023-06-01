طفل يسلم ملك الأردن ورقة خلال مراسم زفاف ولي العهد.. ماذا كتب فيها؟

اتجهت الأنظار نحو أصغر المشاركين في مراسم مأدبة العشاء، التي أقامها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، احتفالا بزفاف نجله الأمير الحسين ولي العهد الأردني، حيث اتجه الطفل الأردني المشارك مع فرقة غزلان الرمثا للفنون الشعبية، للسلام على الملك عبدالله الثاني وتسليمه ورقة، وضعها الأخير الملك في جيبه، وكثرت التساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي، عن الورقة التي أعطاها الطفل للملك، والبحث عن معلومات حول الموضوع.

هوية الطفل الأردني ومحتوى الورقة

أحد أعضاء فرقة غزلان الرمثا للفنون الشعبية، قال إنّ الطفل الأردني إبراهيم أبو الشيخ ذيابات، ويبلغ من العمر 9 سنوات، أحد أعضاء فرقة غزلان الرمثا، سلّم الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، ورقة طلب فيها حافلة لمساعدة الفرقة في فعالياتها، ودون على سطورها: «الفرقة لا تمتلك حافلة خاصة للتنقل في المناسبات التي تحييها».

فرحة كبيرة عبّر عنها عضو فرقة الرمثا وزملاءه، لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المناسبة الوطنية التاريخية، وأرسلوا خالص تهانيهم للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين ولي العهد الأردني بمناسبة الزفاف ومتمنين لهم وللشعب الأردني دوام الأفراح والمناسبات السعيدة.

فرقة الرمثا للفنون الشعبية

وبحسب قناة «سكاي نيوز عربية»، فرقة الرمثا للفنون الشعبية تأسست عام 1985، وتؤدي الدبكة الرمثاوية التي تعكس ثقافة بلاد الشام، وتساهم في نقل الثقافة والفن الأردنيين حول أنحاء العالم.