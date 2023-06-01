9 معلومات عن والد رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن.. لديه 4 أشقاء و4 أبناء

تشهد العاصمة الأردنية عمان، اليوم، مراسم زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والسعودية رجوة آل سيف.

وتستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن خالد آل سيف، والد رجوة آل سيف، خطيبة ولي العهد الأردني، وفق ما ذكرته وثيقة مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني.

خالد آل سيف والد رجوة خطيبة ولي العهد الأردني

1. اسمه بالكامل خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.

2. من مواليد 1953.

3. متزوج بعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

4. لديه 4 أبناء هم فيصل ونايف ودانا ورجوة آل سيف.

5. يعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

6. تعتبر قبيلة سبيع من أكبر القبائل التي استوطنت في عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، حيث سكنت مجموعة منها في العطار، وكان أمراء العطار من آل سيف، واستمر استخدام لقب أمير حتى السنوات القليلة الماضية.

7. تخرج والد رجوة في الجامعة الأمريكية ببيروت بتخصص هندسة مدنية.

8. أسس شركة آل سيف مهندسون مقاولون، والتي تعد الآن إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى عدة شركات في قطاعات مختلفة.

9. خالد آل سيف والد رجوة آل سيف له 4 أشقاء وهم: سامي، ومحمد، وفيصل، وبثينة.