تقلبات جوية في كفر الشيخ وسقوط أمطار على بعض مراكز ومدن المحافظة

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، تقلبات جوية مفاجئة وحالة من عدم الاستقرار، إذ هطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على عدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة، وسط نشاط ملحوظ في حالة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة في كفر الشيخ

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلّت درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الخميس، العظمى 38 والصغرى 26 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح المثيرة للرمال والأتربة 36 كيلومتراً في الساعة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.75 متر.

تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكَّل في وقت سابق غرف عمليات بديوان عام المحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، لمتابعة أي تداعيات في حالة الطقس، وفقا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.