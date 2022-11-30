حسن العدل بعد تكريمه في مهرجان شرم الشيخ: سعادتي لا توصف

أقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مؤتمرا صحفيا للفنان حسن العدل، خلال فعاليات دورته السابعة، وبحضور كل من الفنانة أمل الدباس، والفنان ميدو عادل، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور سيد خاطر، والفنان خالد الذهبي، وأدار الندوة الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر.

وقال الفنان حسن العدل: «أنا مع أن يعمل الإنسان عمله كما يجب أن يكون، دون أن ينتظر تكريم أو كلمة شكر، فأنا لا أشعر بأي نوع من أنواع التشجيع عندما يمدحني، أحد لأن المهم أن أكون سعيد وأنا أقدم عملي، واليوم سعادتي لأن التكريم على الأرض التي عبرنا منها، وأتشرف أن أكون واحدا من هؤلاء الجنود البواسل، الذين حاربوا في أكتوبر وانتصروا».

ولم يتمالك الفنان حسن العدل دموعه، واستطرد: «هنا على أرض سيناء، استشهد الكثير من زملائنا، لكن كل التعب والفزع كلل بالانتصار على الأعداء، واسترداد أرضنا الحبيبة أرض سيناء، البني آدم مننا له كتابين، كتاب يقوم بتأليفه وتخطيطه، لكن يستمد المعلومة من الآخرين، والكتاب الثاني نعلمه ولا نعلم ما بداخله، وهو عند الله سبحانه وتعالى، حريص أن الكتابين يكونوا دائما أمام عيني».

وعن محطاته قال حسن العدل: أول محطة بالنسبة لي، عندما كنا نلعب في المدرسة، ومن حسن حظي إن المدرس الذي يدرسلي كان مدير خشبة الفرقة القومية، ودخلت المسرح من خلاله، وقدمت شخصية رجل وامراة عجوزان، وشعرت بسحر اتجاه المسرح، وفي المرحلة الإعدادية كان في مسرح، وبدأت أقدم عملاً تلو الأخر حتي أصبح المسرح في دمي.

وتابع: في الاقاليم هناك حركة مسرحية كبيرة، وكان يخرج لي في الاعدادي عبد الغفار عودة، وفي آخر سنة في الجامعة، قدمت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقبلت، وكان محمد صبحي يخرج هاملت حينها.