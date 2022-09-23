ألقوا أوراقا في الطريق.. غرامة 5 آلاف جنيه لأبطال فيلم «مستر إكس»

رصدت وحدة المتابعة الأمنية للمواقع الإخبارية بوزارة الداخلية نشر خبر بعنوان «الأمن يوقف تصوير فيلم مستر إكس بشارع نادي الصيد بالدقي ويتحفظ على دراجة نارية».

فريق التصوير ألقوا أوراقا في الشارع

وبالفحص من قبل الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر واللواء عبد العزيز سليم، تبين قيام رئيس حي الدقى بإيقاف تصوير الفيلم والتحفظ على الدراجة البخارية لقيام فريق التصوير بإلقاء أوراق أثناء تصوير الفيلم من ضمن مشاهد الفيلم وذلك لمخالفتهم أحكام قانون البيئة.

تحصيل غرامة مالية بسبب مخالفة قانون البيئة

وتم تحصيل غرامة مالية وقدرها خمسة آلاف جنيه وإرجاع الدراجة البخارية لفريق التصوير مرة أخرى بمعرفة الحي، تبين من خلال الفحص من قبل المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، وجود تصريح أمني من قسم الإعلام والعلاقات بالمديرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أبطال فيلم «مستر إكس»

ومن الجدير بالذكر أن فيلم «مستر إكس» هو من بطولة الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي وأوس أوس ومحمد أنور وإنتاج السبكي.