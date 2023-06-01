محافظ الشرقية يلتقي سفيرة النرويج ضمن فعاليات ملتقى توظيفي

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سفيرة النرويج لدى القاهرة هيلدا كليميتسدال، والوفد المرافق لها ضمن فعاليات ملتقى توظيفي بالمحافظة.

وأكد محافظ الشرقية عمق العلاقات الثنائية، التي تجمع الحكومتين المصرية والنرويجية، ما كان لها عظيم الأثر في تمكين الشباب، وتنمية مهاراتهم لتأسيس مشروعاتهم وتزويدهم بجميع الأدوات التي تمكّنهم من تحسين مستوى معيشتهم، والمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع والاقتصاد المصري.

ترسيخ العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم

وأضاف المحافظ أن الفترة الحالية تشهد تقدماً كبيراً في ترسيخ العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم بفضل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيداً بمشروع فرصة للتمكين الإقتصادي التابع لوزارة التضامن التجتماعى بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، ومنظمة العمل الدولية والذي يهدف إلى خلق وظائف لائقة للشباب من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج في مجال التدريب من أجل التشغيل وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب.

أشاد محافظ الشرقية بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك» بالمحافظة؛ لتوفير 55 ألفًا و60 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و46 مليون جنيه من خلال تنفيذ 18 ألفًا و333 مشروعًا، منذ انطلاق المبادرة في 2015 وحتى 31 مايو 2023، بالإضافة إلى القروض والمنح المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب والبالغ عددها 2660 مشروعًا بقيمة 86 مليونًا و498 ألفًا و344 جنيهًا؛ لتوفير 4432 فرصة عمل للشباب، خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2023؛ لتُدر لهم دخلًا ثابتًا وتوفر لهم حياة كريمة.

سفيرة النرويج تشكر محافظ الشرقية

وشكرت سفيرة دولة النرويج محافظ الشرقية لحفاوة الاستقبال، مؤكدة أنّ العلاقة بين مصر والنرويج تشهد تنوعاً حيث تمتد إلى العديد من المجالات المختلفة؛ لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الحكومتين والشعبين، منوّهة بأهمية دور منظمة العمل الدولية في زيادة فرص العمل المتاحة للشباب من أجل تحقيق العمل اللائق، والحد من معدلات الفقر كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقدّمت سفيرة النرويج الشكر للمحافظ على تقديم كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروعات والوصول إلى الفئات المستحقة في المجتمع الريفي والذي يتميز بإمكانات هائلة تساعد على خلق وظائف لائقة ومنتجة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.