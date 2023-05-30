«خصوبة التربة» يصدر حزمة توصيات أساسية لزراعة فول الصويا

يعد فول الصويا من المحاصيل الزيتية والعلفية المهمة للزراعة خلال الموسم الزراعي الصيفي، حيث يزرع المحصول فيه بصفة عامة خلال شهر مايو، وفي حالة الزراعة لإنتاج التقاوي، تتم زراعته خلال النصف الثاني من الشهر ذاته.

وأصدر مركز خصوبة التربة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدداً من التوصيات الأساسية خلال الموسم الزراعي الحالي، نستعرضها في النقاط التالية:

- العناية بالعزيق خلال الست أسابيع الأولى من الزراعة.

- أن تتم الزراعة في النصف الثاني من شهر مايو، على خطوط بمعدل 12 خطا في القصبتين.

- الزراعة بالكثافة الموصى بها حسب الصنف.

- تلقيح التقاوي بالعقدين وقت الزراعة مباشرة بالطريقة الموصى بها مع إضافة السماد الفوسفاتي المقرر، وجرعة منشطة فقط من الآزوت «15 وحدة/ فدان».

- عدم الترقيع ببذرة فول صويا مخالفة للصنف المزروع أو متخلفة من موسم سابق.

- عدم تعطيش المحصول خاصة فى فترات التزهير وعقد القرون وامتلائها ، وأن يكون الرى خفيفاً على فترات من 15-12 يوما، وهذا يستدعى أن تكون الأرض مستوية، والخطوط منتظمة، ذات ارتفاعات متجانسة، حتى لا تغرق الخطوط المنخفضة وتعطش الخطوط المرتفعة.

ويوقف الري عند بداية نضج المحصول، وعلاماته بدء اصفرار الأوراق فى الجزء السفلى من النبات وتساقط بعضها وتمام امتلاء القرون وتحول بعضها إلى اللون البنى ويكون ذلك قبل الحصاد بحوالى ثلاثة أسابيع، كما يجب تجنب الرى الغزير حيث يؤدى إلى اصفرار النباتات نتيجة لتعرضها لأمراض أعفان الجذور والذبول وغسيل العناصر الغذائية.

- كشف الإصابة بالحشرات والأكاروس عن طريق الفحص الدورى للحقل، مع مراعاة عدم الخلط بين مظهر الإصابة بالأكاروس وعلامات نضج المحصول.

- يؤدي التبكير فى الحصاد إلى وجود نسبة عالية من البذور المكرمشة والخضراء ولذلك يجب عدم الحصاد مبكراً بل يراعى الانتظار حتى جفاف القرون وتحولها إلى اللون البنى وتساقط معـظم أوراق النبات.

- يتم الحصاد بـ«المنجل» في الصباح الباكر.

- بعد الحصاد يوضع المحصول فى كومات صغيرة وتقلب باستمرار لكى تجف القرون جيداً قبل الدراس.