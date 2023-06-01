عاجل.. عواصف ترابية وأمطار تضرب مصر ومفاجأة في درجات الحرارة

شهدت عدد من المحافظات، اليوم الخميس، تقلبات جوية مفاجئة وحالة من عدم الاستقرار، إذ هطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على عدد من المحافظات، في ظل هبوب العواصف الترابية ونشاط ملحوظ في حالة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

العواصف الترابية تضرب المحافظات

وشهدت محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على عدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة، وسط استمرار العواصف الترابية، وتم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة، لمتابعة تداعيات حالة الطقس.

كما شهدت محافظة المنوفية، نشاطا للعواصف الترابية على المراكز والمدن والقرى، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالمحافظة، كما تشهد المحافظة ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وشهدت محافظة مرسى مطروح سقوط أمطار رعدية غزيرة، منذ قليل، على المدينة الساحلية، وجميع المناطق والقرى الواقعة على الساحل الشمالي الغربي من مدينة الحمام شرقًا وحتى مدينة السلوم غربًا، ومرورًا بمدن ومناطق سيدي عبد الرحمن وتل العيس وغزالة والعميد وساحل العميد والضبعة، وجميمة، وفوكه ورأس الحكمة، والجراولة والنصر، وأبو لهو والمتاني والزغيرات، والنجيلة وشماس والزويدة وأبو سطيل وسيدي براني وبقبق وأبو زريبة.

كما تعرضت محافظة البحيرة إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، زادت حدتها في مدن «رشيد، المحمودية، إدكو» مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة التي سجلّت سرعتها 40 كيلومتر في الساعة، وأدت إلى حجب الرؤية الأفقية أحياناً على الطرق الرئيسية والفرعية.

فيما شهدت محافظة الدقهلية، سقوط أمطار خفيفة على عدد من المراكز والمدن بالمحافظة، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، ووجود كتلة هوائية ساخنة خفيفة محملة بالأتربة.

وتعرضت مراكز ومدن وقرى محافظة الغربية إلى أمطار متفرقة متوسطة مصحوبة بموجة من الأتربة والهواء، مع ارتفاع درجة الحرارة والتي تصل الدرجة العظمى فيها إلى 37 درجة مئوية.

استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة والرعدية

ووفق صور الأقمار الصناعية، فإنّ هناك استمرار لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة والرعدية أحياناً على مناطق متفرقة من شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

كما تشهد عدد من المحافظات نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وأجواء مغبرة على أغلب الأنحاء الذي بدوره أدى إلى انخفاض درجة الحرارة 7 درجات في أقل من نصف ساعة؛ بعد أن سجلّت القاهرة درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية أصبحت الآن 32 درجة مئوية طبقاً لآخر رصدت محطة أرصاد القاهرة.