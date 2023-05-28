أماكن سقوط الأمطار وهبوب العواصف الترابية اليوم.. العظمى تصل لـ41 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أماكن سقوط الأمطار وهبوب العاصفة الترابية اليوم في جميع المحافظات، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تتمثل في نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتتحول إلى عاصفة رملية وترابية، إضافة إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا، وتصل إلى حد السيول في مناطق مختلفة ببعض المحافظات.

أماكن سقوط الأمطار وهبوب العاصفة الترابية اليوم

وكشفت الأرصاد أماكن سقوط الأمطار وهبوب العاصفة الترابية، والظواهر الجوية التي تضرب المحافظات اليوم الأحد، ففي القاهرة الكبرى تشهد حالة الطقس اليوم في القاهرة الآن طقسا غائما جزئيًا، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 30%، فضلًا عن نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والتي تبلغ سرعتها نحو 38 كم في الساعة.

وفي الوجه البحري ومدن القناة، يسود طقس غائم جزئيَا، مع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30%، فضلًا عن هبوب عاصفة رملية على المناطق المكشوفة، وتبلغ سرعتها نحو 36 كم في الساعة.

وفي السواحل الشمالية الغربية، يسود طقس غائم جزئيًا، ويشهد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا نسبة حدوث 40% ونشاط رياح تبلغ سرعتها 34 كم في الساعة.

أما في السواحل الشمالية الشرقية، يسود طقس غائم جزئيًا، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 40%، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتبلغ سرعتها 44 كم في الساعة.

وفي وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسود طقس غائم جزئيًا، وتشهد سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على بعض المناطق بنسبة حدوث 60%، ورياح نشطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتبلغ سرعتها 44 كم في الساعة.

أما في شمال الصعيد، فيسود طقس غائم جزئيًا، وسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 60%، ورياح نشطة قد تكون مثيرة للرمال والأربة وتبلغ سرعتها 30 كم في الساعة.

وفي وسط وجنوب الصعيد، يسود طقس غائم جزئيًا وأمطار متوسطة ورعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 60%، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتبلغ سرعتها 34 كم في الساعة.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وتأتي درجات الحرارة اليوم في المحافظات كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 34 والصغرى 21.

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 34 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 19.

وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 24.

شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22.

وسط وجنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 26.