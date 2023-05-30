مع عودة العواصف الترابية غدا.. نصائح للسائقين للتعامل مع حوادث الطرق

وجّهت وزارة الصحة والسكان، عدّة نصائح للسائقين على الطرق، بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عودة العواصف الترابية والتقلبات الجوية، غدا الأربعاء على عدد من محافظات ومدن الجمهورية، حيث تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة، وتعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

وأوضحت وزارة الصحة، طرق التعامل مع حوادث الطرق في حالة العواصف الترابية وانخفاض الرؤية الأفقية، وهي كما يلي.

نصائح للتعامل مع حوادث الطرق

- أوقف سيارتك في منطقة آمنة على جانب الطريق وبحذر شديد، بعيدًا عن مسارات السيارات القادمة خلفك.

- تأكد من تشغيل الأضواء التحذيرية في السيارة اثناء ركنها على جانب الطريق، لتنبيه القادمين من الخلف.

- الحرص على التلويح بعلم للسيارات القادمة خلفك، لتحذيرهم من وجود حادث وإبطاء سرعتهم.

- إذا تطلب الأمر عبور الشارع، يجب أن يكون بحذر شديد من السيارات القادمة.

- حاول أن تبتعد عن مسار السيارات السريعة، خاصة على الطرق الصحراوية والمفتوحة.

- احرص على الاتصال برقم 123 الإسعاف.

- حاول إبعاد المحطين عن مكان الحادث حتى وصول الإسعاف.