أماكن العواصف الترابية.. اللون الأصفر يكسو السماء في عدة محافظات

أماكن العواصف الترابية، تلك المحافظات والأماكن التي

شهدت عدة محافظات، اليوم الأربعاء، نشاطًا كبيرًا في حركة الرياح الجنوبية غربية، والتي كانت مثيرة للرمال والأتربة، مما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى نحو 2000 متر، بالإضافة إلى زيادة الإحساس بالبرودة، ونعرض في السطور التالية أماكن العواصف الترابية.

وتحوّلت السماء في عدة محافظات، إلى اللون الأصفر، ووصلت سرعة الرياح إلى نحو 60 كيلو مترًا في الساعة، حيث بدأت في الصباح وازدادت حدتها في فترة الظهيرة وما تزال مستمرة حتى الآن.

ووفقا توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن أماكن العواصف الترابية، في جميع المحافظات كالتالي:

أماكن العواصف الترابية

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية فإنّ أماكن العواصف الترابية اليوم الأربعاء جاءت كالتالي:

السواحل الشمالية، والشرقية، ووسط سيناء: تشهد محافظات تلك المناطق، نشاط شديد لحركة الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، حيث تبلغ سرعتها نحو 60 كيلو مترًا في الساعة.

جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر: تشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر، حيث بلغت سرعتها 40 كيلو مترًا.

محافظات شمال الصعيد: تشهد نشاطًا شديدًا في حركة الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، حيث تبلغ سرعتها 35 كيلو مترًا في الساعة.

نشاط حركة الرياح في المحافظات

وتنشط حركة الرياح سواء كانت بسيطة أو متوسطة، حيث تتراوح سرعتها بين 30 وحتى 44 كيلو مترًا في الساعة، حيث جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: تشهد نشاطًا في حركة الرياح، حيث تبلغ سرعتها 44 كيلو مترًا في الساعة.

جنوب الوجه البحري، ومدن القناة: تشهد نشاطًا في حركة الرياح حيث تبلغ سرعتها 40 كيلو مترًا في الساعة.

السواحل الشمالية، الغربية، وشمال الوجه البحري: حيث تنشط سرعة الرياح، وتبلغ سرعتها 60 كيلو مترًا في الساعة.

محافظات جنوب الصعيد: تشهد حركة نشاط معتدلة للرياح تنشط أحيانًا، حيث تبلغ سرعتها 30 كيلو مترًا في الساعة.

اضطراب حركة الملاحة

وتسبب نشاط حركة الرياح على مسطح البحر الأبيض المتوسط، في اضطراب حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الموج من 3 وحتى 4.5 مترًا.