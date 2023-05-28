وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة القوات المسلحة.. فيديو

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعدد من قادة القوات المسلحة، بقاعدة المشير طنطاوي العسكرية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة، بما يمكنها من الوفاء بمسئولياتها الوطنية بالحفاظ على الأمن القومي المصري.

تضمن اللقاء عرضًا تقديمي لعدد من قادة القوات المسلحة، تناول أساليب العمل، وإجراءات التحديث والتطوير.

وألقى الفريق أول محمد زكي، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي للوحدات والتشكيلات، والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للمقاتلين بالتدريب المستمر، والروح المعنوية العالية.

وأشار وزير الدفاع إلى أن القوات المسلحة ماضية في التطوير والتحديث بمختلف الأفرع الرئيسية، والأسلحة التخصصية للوفاء بالمهام المكلفين بها في حماية الوطن، وصون مقدساته.

واستعرض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها الوطنية لدعم جهود التنمية الشاملة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وشهد القائد العام للقوات المسلحة ختام فعاليات بطولة الدرع العام للرماية الدولية على مستوى القوات المسلحة، وكرم الأوائل من الأفرع الرئيسية، والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والقوات الخاصة.

كما تفقد معرضًا للنظم الإشارية المتطورة، والتي تمثل نقلة كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر الفعاليات قادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.