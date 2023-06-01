رئيس «التعمير والإسكان» لـ«الوطن»: طرح منتجات متطورة تناسب العملاء

أكد حسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، أن البنك تمكن من تحقيق نمو حقيقي من الأرباح خلال الربع الأول من عام 2023، وقال في مؤتمر صحفي بالمقر الرئيسي للبنك، اليوم الخميس، إنه سيتم طرح المزيد من الخدمات الجديدة والمتطورة، التي تناسب جميع عملاء البنك.

نمو صافي الأرباح

ورداً على سؤال لـ«الوطن» بشأن صافي الأرباح، أوضح «غانم» أن النمو الصافي من الأرباح بلغ 1.3 مليار جنيه، وذلك خلال الربع الأول من عام 2023، أي بنسبة 107%، مشيراً إلى أن بنك التعمير والإسكان تحول من أنه متخصص في التمويلات العقارية، إلى أنه بنك شامل.

توسيع قاعدة العملاء

وتابع الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، أن الاستراتيجية الجديدة للبنك، وفي نفس الاتجاه من البداية، تتضمن توسيع قاعدة العملاء، وإضافة فئات جديدة، وطرح منتجات وخدمات جديدة ومتطورة.

معايير الكفاءة التشغيلية

وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان عن سعادته واعتزازه بسبب الأداء القوي الذي تمكن البنك من تحقيقه خلال الربع الأول من عام 2023، وهو ما يؤكد الالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، واستراتيجية التطوير، الأمر الذي أدى إلى النمو الاستثنائي للإيرادات والأرباح.

ارتفاع صافي إيرادات التشغيل

كما ارتفعت صافي إيرادات التشغيل 96%، لتصبح 2.6 مليار جنيه، وصافي الربع 1.3 مليار جنيهـ بنسبة نمو 107% وذلك خلال الربع الأول من عام 2023، موضحًا أن السبب في توسع البنك لعدد من الأنشطة التجارية وأيضًا نتيجة الحرص على وضع العملاء على رأس أولوياته بمختلف القطاعات.

تعزيز الأصول

واستكمل «غانم» حديثه قائلاً إن البنك استطاع مواصلة تعزيز الأصول وزيادة الإجمالي بشكل كبير وملحوظ، ليسجل 116 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2023، بنسبة نمو 12%، وارتفاع صافي الهامش من العائد إلى 9.2% في الربع الأول من 2023، مقابل 7.1% في نفس الفترة من العام الماضي، مؤكدا أن هذا النمو يدل على نجاح البنك في إدارة هيكل محفظة التمويلات الخاصة به.