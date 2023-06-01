أمين «حماة الوطن» لسفير الصين بالقاهرة: دور مهم لبكين في دعم الاقتصاد المصري

التقى اللواء طارق نصير أمين عام حزب «حماة الوطن»، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، السفير الصيني بالقاهرة لباولي تشانغ، في مقر إقامته، بناء على دعوة منه للقاء الحزب، انطلاقا من اهتمام الحزب بتنمية العلاقات الخارجية كأحد الأحزاب السياسية الداعمة لكل الجهود الوطنية التي تعمل على تعزيز التعاون والتقارب بين الشعوب والدول.

تعزيز التعاون مع الأحزاب الوطنية في الدول الأخرى

وجه النائب طارق نصير، الشكر للسفير الصيني على الدعوة، مؤكدا أن مصر والصين من أقدم الحضارات في العالم، وتلاقت الحضارتان على مر العصور تجاريا وثقافيا، وشهدت العلاقات المصرية الصينية بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد، تطورا ملحوظا في كل المستويات.

وأضاف أن حزب «حماة الوطن» كأحد أضلاع الأحزاب السياسية الوطنية من خلال استراتيجيته يعمل على تعزيز التعاون مع الأحزاب الوطنية في الدول الأخرى لتقارب وجهات النظر والتعاون على كل الأصعدة، ويأتي على رأس هذه الأحزاب، الحزب الشيوعي الصيني، بما يمثله من تاريخ ودور داخل دولة الصين.

وأثنى اللواء طارق نصير، على دور الصين في دعم مسيرة الاقتصاد المصري، ودور الحزب الشيوعي في مكافحة والتخلص من الفقر في الصين.

تعاون مرتقب بين «حماة الوطن» والحزب الشيوعي الصيني

وكشف «نصير» عن تعاون مرتقب بين حزب «حماة الوطن» والحزب الشيوعي الصيني في مجالات التدريب والتأهيل وإعداد الكوادر وتبادل الزيارات وتوطين الصناعات ونقل التقنيات الزراعية الصينية لمصر في ظل التعاون المشترك بين الدولتين.

ومن جهته، عبر السفير لباولي تشانغ، عن دعم الصين لمسيرة مصر الحديثة في بناء الجمهورية الجديدة والقضاء على العشوائيات وتقديم الخبرات والمساعدات التي تسهم علي تعزيز قدرات مصر الاقتصادية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم اللقاء بتوجيه السفير الصيني الدعوة لأمين عام حزب «حماة الوطن» لزيارة دولة الصين للتعرف عن قرب على التجربة التنموية الصينية.

حضر اللقاء الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب «حماة الوطن»، وأمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة، والدكتور أحمد السعيد عضو لجنة الثقافة المركزية بالحزب.