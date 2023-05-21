نشأت الديهي: العلاقات المصرية العمانية متميزة وممتدة عبر التاريخ

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على زيارة هيثم بن طارق سلطان عمان لمصر، قائلاً: «العلاقات المصرية العمانية متميزة، وممتدة عبر التاريخ منذ 3500 عام قبل الميلاد»، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان من الدول الأقدم في المنطقة، ولديها سياسة خارجية قائمة على نشر السلام، وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية.

الديهي: هناك ود بين القاهرة ومسقط

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن الرئيس السيسي استقبل سلطان عمان بشكل يُظهر الود الموجود بين القاهرة ومسقط، مشيرًا إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين واضحة، وقد تكون العلاقات الاقتصادية لا تضاهي العلاقات السياسية.

ولفت إلى أن زيارة سلطان عمان، ستشمل توقيع العديد من الاتفاقيات لدفع العلاقات بين البلدين بالشكل الذي يليق بالعلاقات المصرية العمانية، مشيرًا إلى أن عمان كانت ضد الغزو الفرنسي لمصر، حيث أوقفت المفاوضات مع فرنسا احتجاجا على غزو مصر.

وأضاف أن مصر لا تنسى المواقف في وقت الأزمات، مشيرًا إلى أن القاهرة الآن دولة مستقرة ولديها مكانة كبيرة في الإقليم، معقبًا: «في كل الأحوال تبقى مصر في القلب رغم الألم والمشاكل والظروف».