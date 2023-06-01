إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين نقل بطريق الإسماعيلية الصحراوي

أصيب 5 أشخاص مساء اليوم الخميس في حادث على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي نقل مصاب منهم إلى المستشفى جراء تصادم سيارتين نقل أحدهما تريلا بمقطورة.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد تصادم السيارة رقم ر ق ل 6172 مع السيارة ط ع ب 8465 أعلى كوبري 76 قرب وصلة أم قمر على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث نقلت مصابا واحدا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما رفض المصابون الأربع النقل لاستقرار حالتهم الصحية.

وقالت المصادر الطبية والأمنية إن المصاب هو ياسر حسني الليثي 25 سنة مقيم في قرية ميت جابر بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، مصاب بكسور وجروح في الوجه وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

طوارئ علي طريق الإسماعيلية الصحراوي

وشهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي مساء اليوم حالة طوارئ مع انتشار لسيارات الإسعاف على الطريق للتدخل العاجل حال وقوع أي حادث مع سوء الحالة الجوية وهبوب عاصفة ترابية قوية على المحافظة.