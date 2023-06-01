تفاصيل السيطرة على حريق مخزن في مجمع الإسماعيلية الطبي

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية، ظهر اليوم، على حريق نشب في إحدى غرف المخازن داخل مجمع الإسماعيلية الطبي دون وجود وفيات.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة وسيناء، باندلاع حريق في إحدى الغرف داخل مجمع الإسماعيلية الطبي.

أسماء المصابين

وأسفر حريق الإسماعيلية عن إصابة 4 أشخاص باختناق نقلوا إلى قسم الطوارئ في المجمع لتلقي الإسعافات الأولية، فيما أكدت المصادر عدم وجود إصابات قوية أو حروق.

وقالت المصادر إن المصابين هم عبدالقادر محمد أحمد، 26 سنة، مقيم بأبو خليفة، وأحمد محمد صديق، 24 سنة مقيم بأبو خليفة وعماد محمد صلاح، 35 سنة، إداري بالمستشفى، ومحمد السيد علي 21 سنة، مقيم بمدينة القنطرة غرب.

وأضافت المصادر أن الحريق نشب في غرفة للمخازن مليئة بالأوراق وأطباق الفوم الخاصة بحفظ الطعام، ما تسبب في زيادة الحريق وعدم قدرة رجال الأمن والعاملين في المستشفى على السيطرة عليه.

انتقال الحماية المدنية

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بانتقال سياراتي إطفاء إلى المجمع وسرعة التدخل والسيطرة على الحريق وإخماده، فيما انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحريق.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق قبل امتداده إلى باقي المناطق المجاورة، وحررت الشرطة محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.