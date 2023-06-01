قصر زهران يحتضن حفل زفاف ولي العهد الأردني والأميرة رجوة آل سيف

احتضن قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة بنت خالد آل سيف، ونقلت قناة «المملكة» الأردنية الحدث بشكل حصري، والذي من المقرر أن يمتد حتى ساعة متأخرة من مساء اليوم.

قصر زهران يشهد حفل زفاف ولي العهد الأردني

وذكر المؤرخ الأردني، بكر خازر المجالي، أن قصر زهران الشاهد على حفل زفاف ولي العهد الأردني، هو بيت للعائلة الهاشمية، يجتمعون فيه خصوصاً في المناسبات الاجتماعية والخاصة، وشهد هذا القصر احتفالات عيد الاستقلال ومناسبات وطنية عدة في الحديقة، في الوقت الذي تقام أغلب الأحداث السياسية في قصر رغدان، وسط تشابه بين القصرين من حيث ارتفاع البناء والتصميم الداخلي.

قصر زهران يحتضن حفل زفاف ولي العهد الأردني

قصر زهران الشاهد على حفل زفاف ولي العهد الأردني، تم بناؤه في خمسينيات القرن الماضي، وهو القصر الملكي الرابع بعد قصور رغدان، والقصر الصغير، وبسمان، وكان قصر زهران مقر إقامة الملكة الوالدة، زين الشرف جدّة الملك عبدالله الثاني، ووالدة الملك الحسين، المتوفية في عام 1994 وهي نفس سنة ميلاد ولي العهد الأردني وزوجته.

قصر زهران مكان حفل زفاف ولي العهد الأردني وأفراح أخرى

قصر زهران الشاهد على حفل زفاف ولي العهد الأردني، أجري فيه مراسم عقد القران من قبل لعدة حفلات زفاف ملكية ومنها حفل زفاف ملك الأردن عبدالله الثاني، والملكة رانيا، وحفل زفاف الملك الحسين بن طلال، والأميرة منى، وسيتوجه ولي العهد وزوجته إلى قصر الحسينية مساء اليوم بعد استعراض الموكب الأحمر عقب انتهاء دور قصر الزهران الذي يشهد على عقد القران.