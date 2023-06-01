وصول رجوة آل سيف إلى قصر زهران لبدء مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني
كتب:
منى سعيد
05:19 م | الخميس 01 يونيو 2023
الأمير هاشم بن عبدالله يصاحب الآنسة رجوة السيف
وصلت الآنسة رجوة آل سيف إلى قصر زهران، في العاصمة الأردنية عمان، تصاحبها الموسيقي الشعبية والتراثية الأردنية لاستقبالها، وهي تقلها سيارة رولز رويس موديل عام 1986، يرافقها كل من الأمير هاشم بن عبدالله، والأميرة سلمي بنت عبدالله.
وصاحب الآنسة رجوة خالد آل سيف الأمير هاشم بن عبدالله، لتسلميها إلى عريسها ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لبدء مراسم عقد القران في قصر زهران، بحضور ضيوف الحفل.
وانتظر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عروسه في شرفة قصر زهران، لبدء مراسم عقد القران، وسط حضور عدد كبير من الرؤساء والقادة العالم.
وبدأت مراسم عقد القران، التي يعقدها إمام الحضرة الهاشمية، الشيخ أحمد الخلايلة، وحضور الشهود على العقد، وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة العروس.
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