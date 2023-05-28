أبرز حضور حفل زفاف ولي العهد الأردني (صور)

يعقد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني قرانه على السعودية رجوة آل سيف، في الأول من يونيه 2023 بقصر زهران وسط العاصمة عمان، الذي سيستقبل كبار الشخصيات دوليا، من رؤساء وزعماء دول وسياسيين وشخصيات عامة، أكدت حضورها حفل زفاف ولي العهد الأردني البالغ من العمر 29 عاما.

أبرز حضور زفاف ولى العهد الأردني

وفقا لقناة المملكة الرسمية، فإنَّ أبرز الشخصيات العامة التي أكدت حضورها وعزمها مشاركة الأسرة الهاشمية الحاكمة للأردن حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بعد أيام قليلة.

- زوجة رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، جيل بايدن.

- ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما.

- وريثة العرش الهولندي وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا.

- وريثة عرش السويد الأميرة فيكتوريا، وزوجها الأمير دانيال.

- الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو.

قصر زهران

قصر الحسينية

من «زهران» إلى «الحسينية».. أبرز مراسم حفل زفاف ولي العهد

ووفقا للمعلن من الديوان الملكي الأردني، فإنَّ أبرز مراسم حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عقب عقد قرانه في رابع القصور الملكية، قصر زهران، الذي سيستقبل الحضور البارزين ليشهدوا عقد القران، قبل التوجه إلى قصر الحسينية، الذي سيشهد حفل استقبال وإقامة مأدبة عشاء ملكية.