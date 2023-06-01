بدء مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني.. في انتظار وصول رجوة آل سيف
كتب:
منى سعيد
05:11 م | الخميس 01 يونيو 2023
بدء مراسم حفل زفاف ولي العهد الاردني
بدأت مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بحضور الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني، بشرفة قصر الزهران، وبحضور إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة، وحضور الشهود على العقد، وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة العروس.
وظهر ولي العهد وهو يرتدي الزي العسكري باللون الأبيض والأسود، في انتظار وصول الآنسة رجوة خالد آل سيف إلى قصر زهران العامر.
وبعد انتهاء مراسم عقد القران ولي العهد الأردني سيخرج الموكب الأحمر، باتجاه قصر الحسينية، سيكون هناك احتفال رسمي، ويتضمن طريق الموكب عددا من المحطات التي سيتواجد بها الأردنيون الراغبون في المشاركة، من خلال 7 مواقع احتفالات بزفاف ولي العهد.
وبحسب بالمعلن من وكالة الأنباء الأردنية، يتوافد رؤساء وملوك العالم إلى الأردن استعدادًا لحفل الزفاف، إذ سيحضر ضيوف من 70 دولة وأكثر.
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