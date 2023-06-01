أبو الغيط: مصر مختلفة عن محيطها ولديها قوات مسلحة صهرت بالوطنية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه حين وقعت حرب 5 يونيو 1967، كان دبلوماسيا شابا وفكر في الانتحار حينها.

أبو الغيط: فكرت في الانتحار بعد 5 يونيو

وأضاف أبوالغيط، خلال استضافته بلقاء خاص أجراه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز» موجهاً حديثه للطاهري: «فكرت في الانتحار بعد 5 يونيو ودا ذكرته في كتابي، وحضرت 28 يناير 2011 وقلت لك حينها عندما وجدتك تبكي، قلتلك مصر دولة عظيمة كبيرة لن تهتز، وإذا اهتزت فلديها القوات المسلحة التي ستحميها، وعندما عدت إلى القاهرة قلت إن القوات المسلحة عليها مسؤوليتها، وسوف تمارس مسؤوليتها، وتفهم الشعب المصري هذا الكلام واستجابت القوات المسلحة لنزول المصريين في 30 يونيو».

وتابع: «القوات المسلحة المصرية سبيكة تصاغ في فرن حامي للغاية اسمه الوطنية المصرية، وهذا رأيته في أبي علي أبو الغيط، والرحمة الإلهية بمصر أنه كان هناك رجلا قادرا على أن يتحمل المسؤولية؛ فتحمل لأن الشعب طلب منه ذلك، لأن المصريين كانوا يطالبون الجيش بالتدخل، وكان هناك وفد إعلامي كبير للغاية زار فرقة من فرق الجيش وطلبوا من الجيش التدخل».

وأكد: «مصر مختلفة عما حدث في بقية الإقليم، لأن لديها قوات مسلحة صهرت في سبيكة مختلفة عن العشائرية والقبلية والمصالح الفئوية».