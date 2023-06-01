رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أبو الغيط: الأسلحة النووية قد تستخدم إذا استمر التوتر بين الغرب والصين

كتب:

محمد عزالدين
08:12 م | الخميس 01 يونيو 2023
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية

أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الحرب الباردة إذا بدأت اليوم بين الصين والعالم الغربي، في ظل حجم التجارة السنوية بين الصين من ناحية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، والمقدر بتريليون دولار، فسيسبب ذلك اهتزازا كبيرا للعولمة.

عودة السياسية العسكرية

وأضاف أبو الغيط، خلال استضافته بلقاء خاص أجراه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه سيكون التحول إلى ما يسمى عودة السياسية العسكرية، والتي توصلنا إلى ما قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وتابع: «لا نستبعد أنه بحلول عام 2030 إذا استمر هذا الوضع هكذا أن تكون هناك كتلة أوروآسيوية وهو عبارة عن تحالف عضوي بين الاتحاد الروسي والصين يمتد من الحدود الأوكرانية، ويصل إلى المحيط الهادي أو شاطئ الصين الشرقي».

استخدام الأسلحة النووية

وأكد: «وستكون كتلة كبيرة جدا تواجه قوة أخرى أكبر اقتصاديا كثيرا متمثلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ولو أخطأوا في الحساب فمن الممكن أن تستخدم الأسلحة النووية، وهو الأمر المزعج بشدة.

اقرأ المزيد:

أحمد أبو الغيط: التمسك بالمصالح العربية يجب أن يكون معيارا أساسيا للمواقف الدولية

أحمد أبو الغيط يؤكد ثقته في مواصلة أرمينيا دعمها للسلم والأمن والاستقرار

أحمد أبو الغيط: «جائزة التميز» تستهدف خلق ثقافة جديدة في الإدارة العربية

أحمد أبو الغيط: تفاهم عربي صيني على 3 وثائق رئيسية أبرزها إعلان الرياض

أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط: الإمارات من أكبر الداعمين لـ«الجمهورية الجديدة»

أحمد أبو الغيط: يمكن لأوروبا استبدال الغاز الروسي بكهرباء شمال أفريقيا  

إصابة أحمد أبو الغيط بكورونا.. ومصدر بالجامعة العربية يؤكد استقرار حالته
بقلم محمد عزالدين