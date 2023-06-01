أبو الغيط: الأسلحة النووية قد تستخدم إذا استمر التوتر بين الغرب والصين

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الحرب الباردة إذا بدأت اليوم بين الصين والعالم الغربي، في ظل حجم التجارة السنوية بين الصين من ناحية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، والمقدر بتريليون دولار، فسيسبب ذلك اهتزازا كبيرا للعولمة.

عودة السياسية العسكرية

وأضاف أبو الغيط، خلال استضافته بلقاء خاص أجراه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه سيكون التحول إلى ما يسمى عودة السياسية العسكرية، والتي توصلنا إلى ما قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وتابع: «لا نستبعد أنه بحلول عام 2030 إذا استمر هذا الوضع هكذا أن تكون هناك كتلة أوروآسيوية وهو عبارة عن تحالف عضوي بين الاتحاد الروسي والصين يمتد من الحدود الأوكرانية، ويصل إلى المحيط الهادي أو شاطئ الصين الشرقي».

استخدام الأسلحة النووية

وأكد: «وستكون كتلة كبيرة جدا تواجه قوة أخرى أكبر اقتصاديا كثيرا متمثلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ولو أخطأوا في الحساب فمن الممكن أن تستخدم الأسلحة النووية، وهو الأمر المزعج بشدة.