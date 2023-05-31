تغيير اسم وزارة القوى العاملة.. مردود إيجابي وتوافق مع المعايير الدولية

قال حسن شحاتة وزير العمل، إن تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى مسماها الجديد، يتوافق مع معايير العمل الدولية، وكل دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل، كونه اسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل الوزارة مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وكل ما له علاقة بمجال العمل.

تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل سيكون له مردود عربي ودولي إيجابيين، لافتا الى أن تفاصيل صدور القرار تمثلت في موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتغيير اسم الوزارة بالقرار رقم 2103 لسنة 2023، مؤكدا أن صدور هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قرار تاريخي بـ تغيير اسم وزارة القوى العاملة

يذكر، أن وزارة العمل أصدرت بيانا أكدت فيه، أن القرار الصادر اليوم جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018، بتشكيل الوزارة، وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.