وزير القوى العاملة يُسلم مليون جنيه تعويضات لأسر العمالة غير المنتظمة

سَلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الثلاثاء، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ5 أسر لعمال متوفين، من العمالة غير المنتظمة، من محافظتي القاهرة وقنا، بإجمالي مليون جنيه يستفيد منها 23 فردا من أفراد تلك الأسر، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي، أو الكلي، أو الوفاة، التي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً.

يذكر أن عام 2022، شهد صرف تعويضات بإجمالي 10 ملايين و470 ألفاً و670 جنيها، استفاد منها 109 من العمالة غير المنتظمة.

تعويضات لأسر لـ5 وفيات من العمالة غير المنتظمة

وقالت الوزارة في بيان، إن تلك التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأنها شملت اليوم، حالات وفاة لـ5 من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة، وهم: حسن عبد الرحيم محمد علي، منصور حسيب حسانين حسين، أحمد علي فهمي عبد اللطيف، ميخائيل وحيد زاهر جرجس وتقي ليثي محمد أبوالحمد.

رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم

وقدم وزير القوى العاملة العزاء لأسر العمال المتوفين، مؤكداً حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمع إلى مطالب البعض، وأكد توجيهاته بالاستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية لتوفير المساعدة للحصول على المستحقات.

حضر فعاليات التسليم من الوزارة: منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم، ونشوى الشبكي مدير عام الادارة العامة لحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، وشيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبوزهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحي مسؤول التأمين بالشركة.