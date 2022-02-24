تفاصيل انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.. في 15 خطوة

يبذل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهودا كبيرة، في إطار استعدادات الحكومة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وهي التي وصفها مسؤول الجهاز بأنها العاصمة الذكية التي تقدم الخدمات، والتعاملات بين الموظفين ومؤسسات الدولة بآليات مميكنة، لذلك كان لابد من استعدادات قوية وعلى أعلى المستويات للانتقال لعمل الحكومة من هناك.

خطة تدريبية شاملة لجميع الموظفين المرشحين للانتقال

«الوطن» تستعرض أهم الجهود والإجراءات التي اتخذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لانتقال الموظفين بالجهاز الإداري للدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على النحو التالي:

1- نفذ جهاز التنظيم والإدارة خطة لتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

2- تشتمل خطة تدريب الموظفين على حزمة أساسيات، ومن بينها التدريبات بأنواعها كافة.

3- يمنح جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة، دورات تدريبية على آليات العمل الحديث والمميكن.

إكساب الموظفين المرشحين المهارات اللازمة للتعامل مع الحاسب الآلي

4- تشتمل الخطة التدريبية للعاملين المرشحين على مجموعة برامج تكنولوجيا المعلومات، التي تهدف لإكساب موظفي الجهاز الإداري للدولة المهارات اللازمة للتعامل مع الحاسب الآلي، وتطبيقاته المختلفة لأداء أعمالهم اليومية، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

5- وضع حزمة برامج الجدارات، التي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية.

6- تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة بأساسيات الوظيفة العامة.

كارت تدريبي لكل موظف

7- إعداد «كارت» تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

8- تزويد الموظفين المرشحين للعاصمة الادارية، من خلال خطة التدريب لهم، بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومي، وتحديات الأمن القومي المصري، وشرح مفهوم حروب الجيل الرابع، ومقومات نجاح الدولة، ونطاقات الأمن القومي، والتوعية بمؤسسات الدولة المصرية والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في المجالات المختلفة، ومفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد، فضلا عن أساسيات الكتابة الرسمية باللغة العربية والمهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.

اختبارات للموظفين المرشحين.. تحريرية وشفهية

9- عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، العديد من الاختبارات للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، التي تنوعت ما بين تحريرية، في اللغتين العربية والإنجليزية، واختبارات على الحاسب الآلي وكيفية استخدام وتنزيل التطبيقات الحديثة، وأخرى شفهية، في المعلومات العامة، واختبارات في السمات العامة، والسلوكيات وطرق مواجهة المشكلات، والتعامل مع المواطنين، والثبات الانفعالي.

10- تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل الموارد البشرية، وكذلك العاملين بإدارة التعاقدات، والشؤون القانونية، ويجرى التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه.

11- كما تشمل حزمة برامح التطبيقات من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.

إنشاء مركز لتقييم القدرات والمسابقات

12- نفذ الجهاز المركزي لـ التنظيم والادارة خطته التدريبية للنصف الثاني من العام المالي 2021/2022 في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب، التي تتضمن خمس محاور هي «برامج بداية - برامج المسار الوظيفي - برامج القيادة الوسطى - برامج الإدارة العليا - برامج بداية جديدة»، بمقر مركز الإدارة العامة التابع للجهاز.

13- أنشأ الجهاز مركزا لتقييم القدرات والمسابقات، استنادا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة.

73.3 ألف إجمالي الموظفين المتدربين قبل عملية الانتقال

14 - أخيرا انتهى الجهاز حتى الآن من تدريب 73 ألفا و291 مستفيدا، منهم 30 ألفا و669 مستفيدا من إجمالي الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، الذين جرى تدريبهم حتى الآن.

15- أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤخرا تطبيقا جرى إرسال رابطه، وكلمة المرور الخاصة به لجميع الموظفين المنتقلين، للرد على أي استفسارات، يتضمن استمارة لإلكترونية، بها العديد من الأسئلة حول رغبات الموظف في الإقامة بالعاصمة الإدارية أو السفر.