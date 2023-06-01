مطار مرسى مطروح يستقبل 3 طائرات شارتر سياحي من إيطاليا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه استمرارا لمتابعة تدفق حركة السياحة الخارجية الوافدة على المحافظة؛ استقبل مطار مرسي مطروح الدولي 3 طائرات شارتر سياحية قادمة من إيطاليا هذا الاسبوع ليصل إجمالي عدد الطائرات الشارتر السياحية الوافدة عبر مطار مرسى مطروح الدولي 5 طائرات خلال 10 أيام.

استقبال السياح بمطار مطروح بالورود والشيكولاتة

وقال محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، إنه جرى استقبال السائحين وضيوف المحافظة في مطار مرسى مطروح الدولي مع تواجد فريق من الإدارة للترحيب بضيوف المحافظة مع إهدائهم الورود والشيكولاتة وكذلك أوراق البردي، والبروشورات والدليل السياحي للمحافظة باللغات الأجنبية.

الفنون الشعبية تستقبل السياح الطليان

وأضاف مدير السياحة بمحافظة مطروح ببيان أن فرقة مطروح للفنون الشعبية كانت في استقبال السائحين القادمين من إيطاليا أمام بوابة الوصول في مطار مطروح الدولي، كما قام فريق هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة بإهداء الكتيبات التعريفية السياحية للمحافظة.

من أوروبا إلى مرسى مطروح

وأكد محافظ مطروح إن الموسم السياحي بدأ هذا العام في مرسى مطروح منذ أيام بوصول أفواج سياحية قادمة من أوروبا من دول إيطاليا وكازاخستان إلى محافظة مطروح عبر مطاري مطروح والعلمين الدوليين للاستمتاع بأجمل المزارات السياحية على أرض المحافظة من سياحة شاطئية وسياحة أثرية وبيئية وعلاجية وترفيهية وسفاري وغيرها نظراً للتنوع السياحي بمدن المحافظة.