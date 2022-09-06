مطروح تستقبل 71 رحلة طيران شارتر تقل 12 ألفا و368 سائحا من أوروبا

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن عدد رحلات طائرات الشارتر السياحي التي وصلت إلى مطار مرسى مطروح الدولي خلال موسم الصيف السياحي، بداية من أول رحلة في 31 مايو الماضي وحتى اليوم، بلغت 71 رحلة بإجمالي 12368 سائحا «9753 من إيطاليا» و«1632 بولندا» و«738 التشيك» و«145 رومانيا»، وحققوا 86576 ليلة سياحية.

رواج حركة السياحة الأجنبية بمطروح

وأكد «شعيب» استعداد محافظة مطروح الدائم لاستقبال مزيدا من حركة السياحة مع الترحيب بضيوفها، معربا عن سعادته بهذا الرواج والنشاط السياحي الذي تشهده المحافظة مع استئناف رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية طوال موسم الصيف، ليواكب ما تتمتع به مطروح من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها سواء من سياحة شواطئ ذات مياه فيروزية ورمال بيضاء على طول الساحل أو سياحة تاريخية وتثقيفية.

تنوع سياحي في مطروح

وأوضح محافظ مطروح أن هناك تنوع سياحي في محافظة مطروح، ومنها السياحة العلاجية في سيوة، وغيرها من أنواع السياحة ذات الشهرة العالمية، مشيرا إلى أنه يتم استقبال ضيوف مطروح بكل حفاوة وترحيب وتقديم الورود والشيكولاتة، وإهداء البروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال إدارة السياحة والمصايف وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة وغيرها من مظاهر الترحيب بضيوف مطروح.

يأتي ذلك بالإضافة إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسى مطروح ومتابعة وصول الرحلات، وكذلك مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة تسكينهم وتذليل أي عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.