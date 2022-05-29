مطار الغردقة يستقبل أول رحلة طيران شارتر روسية منذ 2015.. على متنها 378 راكبا

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، أول رحلة طيران شارتر قادمة من موسكو وعلى متنها 378 راكبا، وذلك عقب استئناف رحلات الطيران الشارتر الروسي منذ توقف الرحلات الطيران الشارتر في أواخر عام 2015، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات في صالات الوصول، وجرى استقبال السائحين بالورود والهدايا التذكارية.

استقبال أولى رحلات طيران الشارتر بالورود

وكشف مصدر ملاحي بمطار الغردقة الدولي، أن سلطات مطار الغردقة وفريق العلاقات العامة كانوا في استقبال ركاب الطائرة بالورود والهدايا التذكارية، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم استقبال الطائرة طبق للبروتوكول الدولي، ومن المقرر استقبال رحلتين شارتر أسبوعيا.

رحلات طيران شارتر أسبوعيا إلى مطار الغردقة

وأضافت رشا فارس، مسؤولة شركة سياحة بالغردقة، أن رحلات الطيران الشارتر الروسية عادت من جديد لمطارات شرم الشيخ والغردقة، وذلك عقب إعلان شركة تيز تور العالمية الروسية تشغيل رحلات شارتر جديدة للمنتجعات المصرية بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ، على متن طائرات شركة آي فلاي الـ إيرباص A-330.

وأشارت رشا فارس في تصريحات لـ«الوطن»، إلى وصول أولى رحلات الطيران الروسي الشارتر إلى مطار الغردقة اليوم وعلى متنها 378 راكبا.

ومن المقرر تسيير رحلات الطيران إلى مدينة شرم الشيخ، يومي الأربعاء والسبت، وإلى مدينة الغردقة يومي الخميس والأحد من كل أسبوع، على أن يتم زيادة حجم التشغيل تصاعديا ليصل إلى رحلات يومية، مع إمكانية إطلاق برامج رحلات جوية إلى مصر من سان بطرسبرج ومدن روسية أخرى.