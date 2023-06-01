مصدر: طرح «20 جنيه» بلاستيكية في البنوك قبل حلول عيد الأضحى

كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، عن موعد طرح العملة الجديدة البلاستيكية فئة الـ20 جنيها، خلال الشهر الحالي في البنوك، خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، واحتياج المواطنين للفكة لمنح العيديات للأطفال، مثلما حدث مع الـ10 جنيهات البلاستيكية في يوليو 2022.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النقود الجديدة فئة الـ20 جنيها مصنوعة من مادة البوليمر، وستكون متاحة في البنوك وماكينات الصراف الآلي التي تحتوي على الفكة، خلال الشهر الحالي.

وأشار إلى أنه يجري طبع الـ20 جنيها البلاستيكية بكميات كبيرة لسد احتياجات المواطنين، وأشار إلى أن طبع العملة الجديدة لا يلغي التعامل بالقديمة التي تصنع من الورق.

طرح العملة الجديدة لا يلغي القديمة

وأوضح أن كل من يرفض التعامل بالعملات القديمة الورقية يعرض نفسه للمساءلة القانونية نظرا لرفضه العمل بالعملة الرسمية للدولة، إذ لم يصدر أي قرار رسمي بوقف التعامل بالعملات الورقية.

وتتميز العملات البلاستيكية المصنوعة من البوليمر، بالمرونة والقوة، والحجم الأقل، وزيادة العمر الافتراضي مقارنة بالعملات الحالية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء والحرارة، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، كما أنها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، وصعوبة تزييفها وتزويرها.