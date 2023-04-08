حقيقة طرح عملة بلاستيكية جديدة فئة 20 جنيها.. مصادر مصرفية: أقاويل غير صحيحة

تتجه أنظار المواطنين صوب ما سبق أن صرح به المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي، لدار مطبعة النقد بالبنك المركزي، بشأن طرح عملة بلاستيكية جديدة فئة 20 جنيهاً في 2023.

تفاصيل إصدار عملة بلاستيكية جديدة

ويتحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إصدار وشيك لعملة بلاستيكية جديدة فئة 20 جنيها، خاصة مع إصدار البنك المركزي المصري منذ عدة أشهر وبالأخص في عيد الأضحى المبارك 2022 نقوداً بلاستيكية فئة 10 جنيهات لذلك يتوقع العديد من المواطنين الفترة الحالية مع اقتراب عيد الفطر المبارك طرح البنك المركزي المصري نقوداً جديدة بلاستيكية فئة الـ20 جنيها.

وأكدت مصادر مصرفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أي طرح لعملات جديدة بلاستيكية الفترة المقبلة سيكشفه البنك المركزي المصري في بيان رسمي، وما دون ذلك لا يتعدى كونه أقاويل غير صحيحة.

تجهيزات البنك المركزي لإصدار عملة جديدة

كان المهندس خالد فاروق وكيل محافظ البنك المركزي لدار مطبعة النقد بالبنك المركزي، صرح العام الماضي بأنه كان هناك تجهيزات خاصة بالبنك المركزي لإصدار 20 جنيها بلاستيكية مثلما تم إصدار الـ10 جنيهات وذلك بنهاية العام الماضي وبداية 2023.

وأضاف فاروق، في تصريحاته آنذاك، أنه إلى الآن لم يتم الإعلان من جانب البنك المركزي عن إصدار تلك العملة البلاستيكية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها دول العالم.