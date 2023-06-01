مصرع طالبة بكلية الطب في الدقهلية.. سقطت من شرفة منزلها

لقيت طالبة بكلية الطب في محافظة الدقهلية مصرعها اليوم الخميس، إثر سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الرابع بمنطقة الشهيد مركز السنبلاوين، ووصلت إلى مستشفى السنبلاوين العام جثة هامدة، وأكد والدها في التحقيقات، أنها أصيبت بحالة إعياء واختل توازنها وسقطت على الأرض من الطابق الرابع وجرى إيداعها بمشرحة مستشفى السنبلاوين العام.

بلاغ بمصرع طالبة بكلية الطب في الدقهلية

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين العام للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوصول مريم أحمد محمد عبدالوهاب، 20 عامًا، طالبة بالفرقة الثانية بكلية الطب مصابة بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ ادعاء سقوط من علو وتوفيت عقب وصولها المستشفى.

والد الطالبة: سقطت من الطابق الرابع أرضا

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة المقدم حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، وبسؤال والدها 54 عامًا، مدرس ومقيم منطقة الشهيد بندر السنبلاوين قرر، في محضر الشرطة، بأنه حال تواجد ابنته الطالبة بكلية الطب، بشرفة الشقة سكنهما بالطابق الرابع حدث لها حالة إعياء واختل توازنها وسقطت أرضًا من شرفة المنزل بالطابق الرابع مما أدى الى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تقرير مفتش صحة السنبلاوين

وأكد تقرير مفتش صحة السنبلاوين أن الوفاة نتيجة حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بالجمجمة ولا يوجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.