مصرع طالبة أسفل عجلات قطار أثناء عودتها من الامتحان في دمياط

لقيت طالبها مصرعها، وأصيبت أخرى، تحت عجلات القطار بمركز كفر البطيخ، اليوم الاثنين، أثناء عودتها إلى منزلتها فور خروجها من لجنة امتحانات الدبلومات الفنية.

وضع الجثمان في المشرحة

وتم تحويل جثمان الطالبة إلى مشرحة المستشفى المركزي، لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة ولاستخراج تصريح الدفن.

مديرية التعليم تعزي أسرة الطالبة

ونعت مديرية التربية التعليم بدمياط، الطالبة ميرنا أحمد حمدي سالم والتي توفت اليوم إثر حادث قطار بعد خروجها من لجنة الامتحان وأثناء عودتها لمنزلها، معربة عن أمنيتها بالشفاء العاجل للطالبة إسراء محمد رزق سالم.

وقدم المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم وعبدالعليم جمعة وكيل المديرية وغادة بيضون مدير عام التعليم الفني والعاملون بمديرية التربية والتعليم خالص التعازي لأسرة الطالبة.

يذكر أن مرفق الإسعاف قد تلقى بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم قطار كفر البطيخ مما وقع حدوث مصرع طالبة وإصابة أخرى على أثر الحادث وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزى وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.