مصرع طالبة بكلية الطب أسفل عجلات قطار في أسوان.. والجامعة تنعاها

لقيت طالبة بكلية الطب جامعة أسوان، مصرعها، مساء اليوم الأحد، أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد عند مزلقان كلية الهندسة بمنطقة أبو الريش في أسوان.

ومن جانبها، نعت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان وجميع العاملين بها وطلابها الطالبة حليمة عثمان التي تدرس بالفرقة الأولى بكلية الطب جامعة أسوان.

متابعة الجامعة للحادث

كما توجه الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على الفور إلى موقع الحادث عند مزلقان القطار أمام كلية الهندسة مؤكدا سيادته أنه جرى التواصل مع شقيقها الأكبر الذي يعمل بالقاهرة ووالديها لإنهاء وتيسير كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الطالبة إلى مشرحة أسوان العمومية تمهيدًا لإجراء مراسم الدفن.

تقديم واجب العزاء

وجاء بيان إدارة جامعة أسوان كالتالي: نتقدم بواجب العزاء لأهلها ولكليتها وزملائها، ونتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء وأن يتغمد الفقيده بواسع رحمته ويتقبلها في الشهداء ويسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وأن يلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.