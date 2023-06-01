مصرع طالبة أسفل عجلات القطار في القليوبية

لقيت فتاة في العقد الثاني من العمر مصرعها، أسفل عجلات القطار في أثناء عبورها شريط السكة الحديد، من مكانٍ غير مخصص لعبور المشاة، بمنطقة مزلقان زكي دائرة قسم شرطة قها، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قها العام، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بمصرع فتاة

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة قها، بورود بلاغ من الأهالي باصطدام قطار «القاهرة - الإسماعيلية» بفتاة في أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة مزلقان زكي دائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع فتاة تدعى «د أ م» 18 سنة، طالبة ومقيمة في ترسا دائرة مركز طوخ، إثر اصطدام أحد القطارات بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة مزلقان زكي دائرة القسم، والجثة عبارة عن أشلاء.

انتداب الطب الشرعي

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويها.