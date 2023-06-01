انتظام الحركة الملاحية بمواني البحر الأحمر وإعادة فتح «السويس والزيتيات»

أعلن المركز الإعلامى لهيئة مواني البحر الأحمر، في بيان، إعادة فتح مواني السويس والزيتيات بمحافظة السويس، الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وجرى استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وأوضح المركز أن مديري المواني يقومون بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية، والممتلكات العامة والخاصة.